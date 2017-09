Bitcoin, die uiterst volatiel in prijs beweegt, keerde maandag even terug tot boven $4000 per stuk.

China beperkte begin september de zogeheten ico’s, de uitgifte van cryptomunten voor financiering van projecten of bedrijven.

Beleggers krijgen hiervoor in ruil een munt en hopen op een stijging van de waarde. Peking noemde het een niet-toegestane manier van fondsenwerving. Daarop ging de munt even terug naar $2981.

Maar daarna herstelde de cryptomunt zich. Dit soort digitale munten had maandag volgens onderzoeker CoinMarketCap samen een marktwaarde van $137 miljard.