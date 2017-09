De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van 17, tegen 10 een maand eerder. Economen rekenden gemiddeld op een stijging tot 12.

Het is voor het eerst in vier maanden dat het vertrouwen van beleggers in de grootste economie van Europa weer toeneemt. De zorgen over de sterke euro lijken weer wat weg te ebben, aldus het ZEW. Verder wordt het sentiment gesteund door de solide economische groei in Duitsland en elders in Europa.