Consumentenvertrouwen neemt wat af

Het oordeel over het economisch klimaat is minder positief, de koopbereidheid verandert nauwelijks. Met 23 ligt het consumentenvertrouwen overigens ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

Het statistiekbureau maakte verder bekend dat consumenten in juli 2,8 procent meer uitgaven dan in dezelfde maand een jaar eerder. De groei is al vier maanden op rij meer dan 2 procent. Consumenten gaven vooral meer uit aan woninginrichting.

Volgens de zogenoemde consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor september wat ongunstiger dan in juli.