Die investering komt van het sociale investeringsfonds Pymwymic en de stichting DOEN. In een verklaring meldt Fairphone „radicale vernieuwingen” door te voeren in de productie.

Volgens Fairphone worden zijn eerste twee generaties met smartphones door 135.000 mensen gebruikt.

Het bedrijf, dat nu al werkt met hergebruikte en in zijn ogen duurzame materialen, gaat voor die internationale groei samenwerkingen aan met non-gouvermentele organisaties in de wereld. Vooral in China zou meer groei in groenere en hergebruikte producten mogelijk zijn.

Werknemers die bij Fairphone werken, dienen een rechtvaardige beloning te ontvangen en dat zal ook bij de vernieuwing zo blijven, aldus de producent.