Bij de presentatie van de begroting voor 2018 tijdens Prinsjesdag kregen de Waddeneilanden plotseling te horen dat de tickets voor de veerponten met btw zullen worden belast. In de praktijk betekent dat de kaartjes voor de pont vanaf januari 21% in prijs zouden stijgen.

„De mededeling kwam voor ons echt als een donderslag bij heldere hemel. Een héél onaangename verrassing,” aldus Schokker die ook voorziter is van de Waddensamenwerking, een verband dat opkomt voor de belangen van de vijf Waddeneilanden (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog).

De eilandbesturen hebben de verschillende rederijen gevraagd zo snel mogelijk in kaart te brengen wat een eventuele btw-invoering betekent voor de tarieven van de tickets. De btw moet worden opgelegd op aanwijzing van de Europese Commissie. Nu vallen de veerponten onder vrijstelling van btw die ook geldt voor zeeschepen. De Commissie vindt dat veerponten niet op volle zee varen en dus btw moeten gaan afdragen.

Burgemeester Schokker vreest dat de duurderde kaartjes voor de ponten het toerisme gaan raken. „Een prijsstijging van 21 is veel geld. En toeristen kijken heel terecht naar de kosten van een dagje-uit of een vakantie. Als de pont zo veel duurder wordt, is dat slecht voor het toerisme. En de Waddeneilanden leven nu eenmaal van het toerisme.”

De omvang van het toerisme op de Wadden is groot. Alleen al een eiland als Vlieland met zo’n 1.100 inwoners, trekt jaarlijks 240.000 toeristen die vrijwel allemaal met de pont komen.

De Waddensamenwerking wil de prijsstijgingen zo veel mogelijk beperken. Hoe dat moet, is nog onduidelijk. Burgmeester Schokker: „Het is slecht voor de eilandbewoners, het is slecht voor het toerisme dus ik zou zeggen ’Tom Poes, verzin een list’. Mogelijk kan er iets komen Den Haag of zijn er andere manieren.”