Vrijdag vond de halfjaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) van Eneco plaats, waar zo’n driekwart van de wethouders van aandeelhoudende gemeenten bij was.

Fluistercampagnes

Wie verwachtte dat er met stoelen gegooid zou worden nu Eneco een speelbal is geworden van gedwongen privatisering, kwam bedrogen uit. Het vuurwerk wordt vooral buiten de ava afgestoken, in de vorm van fluistercampagnes, lobbywerk en talloze brieven en pamfletten.

23sept_JB_DFT_Eneco

Klik hieronder om te downloaden:

23sept_JB_DFT_Eneco.pdf

Eneco is het laatste, grote nog onafhankelijke energiebedrijf in ons land en in handen van 53 gemeenten. Na jaren procederen verloor Eneco in januari het gevecht tegen een gedwongen splitsing van het commerciële energiebedrijf Eneco van het nuts- en netwerkbedrijf Stedin, dat bij wet wel in handen van de overheid moet blijven.

Sindsdien is het spel op de wagen, de gemeenten mogen nu namelijk hun aandelen in Eneco verkopen.

Wat gebeurt er met Eneco? Lees hier verder