Dat melden verschillende Duitse media zaterdag.

De verwachting is dat met de opbrengst het overbruggingskrediet van 150 miljoen euro aan de Duitse overheid kan worden terugbetaald. Met dat krediet konden de vliegtuigen van de prijsvechter in de lucht blijven, terwijl er werd onderhandeld over verkoop.

Felbegeerde landingsrechten

Air Berlin streeft naar verkoop aan Lufthansa en easyJet. De twee gegadigden zouden nog strijd voeren over wie de felbegeerde landingsrechten in Düsseldorf krijgt. Intussen dringen de vakbonden erop aan dat de nieuwe eigenaar behalve de vliegtuigen ook het personeel van Air Berlin overneemt.

Air Berlin leed al jaren verlies, maar werd door investeerder Etihad Airways ondersteund. Toen het bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten onlangs zijn handen van Air Berlin af trok, viel het doek snel voor de Duitse prijsvechter.