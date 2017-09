In de week dat de miljoenennota werd gepresenteerd, keken lezers behalve naar de koninklijke stoet en de presentatie - en vast ook de hoedjes - vooral naar de uitwerking van deze kabinetsplannen voor hun portemonnee. Een overzicht van de tien best gelezen artikelen.

Duurder

De politieke plannen in het meest bepalende plan voor het jaar betekenen dat onze boodschappen duurder worden. En dan wordt ook nog het kaartje voor de vaart naar de Wadden voor je uitstapjes en zomervakantie dik 20% extra aangezet.

Met de vrees voor een fiks stijgende energierekening, komen dan ook de bespaartips - die je nog voor eind dit jaar kunt inzetten - goed van pas. Net als de lagere zorgpremie.

Hoe Nederlandse pensioenfondsen hun inkomsten herstelden, en wellicht deelnemers toch het beloofde kapitaaltje zullen uitkeren, werd ook belangstellend scherp gevolgd. Een aantal pensioenfondsen, waaronder enkele met buitenissige beroepsgroepen, zit gewoon weer op rozen.

Gehackt

De angst sloeg sommige lezers die Windows op hun pc hebben duidelijk om het hart. Het veel gebruikte CCleaner opschoonprogramma, bedoeld uitgerekend om digitale onregelmatigheden buiten de pc te houden, had in zijn software een open deurtje. Hackers maakten er rap gebruik van (maar inmiddels is de software gerepareerd). In dezelfde week overigens dat Microsoft-oprichter Bill Gates excuses maakte voor de Ctrl-Alt-Del-knop waarmee generaties moesten opstarten. Vooral de schuld van IBM, zei Gates.

Deze week bleek behalve op de beurs ook dat de Nederlandse economie het helemaal niet zo slecht doet. Al blijft het in de retail en vooral in de mode nog behelpen. Mensen kijken weer om zich heen voor een woning, maar vinden die in de Randstad vrijwel nergens meer voor een redelijke prijs.

U bent weer helemaal bij met het financiële en economische nieuws. Dit staat overigens volgende week op het programma. En columnisten Jaap van Duijn en Rick van der Ploeg & Willem Vermeend geven een belezen blik op ons land en de formatie.

