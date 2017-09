'Parijs steunt treinendeal Alstom en Siemens'

Alstom is de ontwerper van de Franse hogesnelheidtrein TGV, terwijl Siemens het bedrijf is achter de Duitse evenknie ICE. De twee ondernemingen maakten vorige week bekend dat zij in onderhandeling zijn over een mogelijke samensmelting. Samen hopen zij de zware concurrentie van met name Chinese fabrikanten beter de baas te kunnen.

De Franse staat heeft geen aandelen Alstom, maar kan invloed uitoefenen dankzij het eerste kooprecht op een belang van 20 procent dat bouwbedrijf Bouygues bezit. Zo wist de overheid ook voorwaarden af te dwingen voor de verkoop van de energietak van het bedrijf, die in 2014 werd overgenomen door het Amerikaanse General Electric.