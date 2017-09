Andermatt wordt nu volop ontwikkeld door de Egyptische multimiljardair Samih Sawiris. Met zijn bedrijf Andermatt Swiss Alps (ASA) investeert Sawiris, een Koptische christen, naar verluidt omstreeks €1,5 miljard in deze voormalige legerplaats in Zuid-Zwitserland. Het dorpje met nu nog omstreeks 1400 inwoners ligt op 1447 hoogte in een fraai Alpendal.

Het Zwitserse vastgoedbureau First Projektmanagament meldde dinsdag dat Van Gaal een appartement heeft gekocht in de Gotthard Residences in Andermatt. Een woordvoerder van ASA bevestigde het bericht tegenover de Zwitserse media.

Bewoners van de Gotthard Residences kunnen genieten van de service van het naastgelegen Radisson Blu, dat het complex in beheer krijgt. Voor de deur wordt nu een 18-holes golfbaan aangelegd en in de winter kan men volop skiën in het skigebied SkiArena Andermatt-Sedrun, met 120 kilometer pistes en 24 liften.

Gotthard Residences met ernaast (l.) een deel van het hotel Foto: Andermatt Swiss Alps AG

Onbekend is welk appartement Van Gaal heeft gekozen. De woningen variëren in oppervlakte van 44 tot 131 vierkante meter. Gasten hebben de beschikking over een 25 meter-binnenzwembad, twee restaurants, een fitness centrum en een bar. In de zomer van 2018 moet de oplevering plaatsvinden.

De prijzen starten bij SFr 560.000 (€489.000) voor een 1-slaapkamerappartement en lopen op tot SFr 2,8 miljoen (€2,5 miljoen) voor een 3-slaapkamerappartement.

First Projektmanagament wierf in Nederland actief kopers, onder meer via het tv-programma van Harry Mens en een informatieavond in Van Gaals woonplaats Noordwijk. Van Gaals komst naar Andermatt lokt mogelijk meer bekende Nederlanders, zoals ook het geval was toen hij neerstreek op het Portugese golfresort Vale de Lobo in de Algarve.