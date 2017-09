Boze brief naar top Eneco

Deze delegatie aandeelhouders onder leiding van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser heeft zich tot op heden een havik getoond in de privatiseringsdiscussie rond Eneco. De ahc wil van alle 53 gemeenten met aandelen weten of ze willen verkopen of niet, en kijkt daarbij nadrukkelijk naar de mogelijke verkoopopbrengst.

Beursgang

De top van Eneco wil het liefst helemaal niet dat aandeelhouders verkopen, maar als het dan toch gebeurt, dan graag gecontroleerd. Haar voorkeur ligt - een publiek geheim - dan ook bij een beursgang, al dan niet met bescherming, om zo een overname door een fossiel energiebedrijf of een private equity firma van het ongewenste soort te voorkomen.

Brief

Dat maakte topman Jeroen de Haas vrijdag, kort voor aanvang van de aandeelhoudersvergadering, per brief nog maar eens duidelijk aan de aandeelhouders. De ahc is furieus over die brief en de timing ervan. Het ziet er een poging in om de 53 aandeelhouders uit elkaar te spelen en noemt De Haas’ bewering dat een gedeeltelijke verkoop (lees volgens de ahc beursgang), niet waarde drukkend werkt, onzin. Volgens de ahc en Visser gaat dat ten koste van een ’control premie’.

Den Haag

Dat het charmeoffensief van de Eneco-top niet helemaal zonder effect is, blijkt uit de verdeeldheid van de gemeenteraad van Den Haag. B&W zijn voor verkoop van de 16,55% van de aandelen, maar het is onduidelijk of daar een meerderheid voor in de gemeenteraad is. Vandaag staat daar een raadsvergadering over op de agenda.