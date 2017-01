Foodora groeit met bijna 1000%

Het aantal bestellingen steeg met 753% en het aantal aangesloten restaurants met 400%. Dat maakte de bezorgservice maandag bekend.

Foodora werd in oktober 2014 gelanceerd in Duitsland en startte in mei 2015 in Amsterdam. Afgelopen jaar werd de service uitgebreid naar Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Leiden, Haarlem en Eindhoven.

Het bedrijf bezorgt, via de app, bestelde favoriete gerechten van lokale restaurants in inmiddels 10 landen en 50 verschillende steden. De bestellingen worden binnen dertig minuten aan huis geleverd door de in het knalroze gestoken fietsbezorgers.

Het Duitse moederbedrijf van foodora, Delivery Hero, is de grootste Europese concurrent van het Nederlandse Takeaway.com. Het bedrijf werkt aan een beursgang, die tegen de €6 miljard moet opleveren.