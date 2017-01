Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Brexit zit Jamie Oliver dwars

52 min geleden

Jamie Oliver sluit zes van zijn Italiaanse restaurants in Groot-Brittannië vanwege economische tegenwind en onzekerheid door de Brexit. Dat zegt topman Simon Blagden van de Jamie Oliver Restaurant Group vrijdag in The Guardian.