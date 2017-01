Eind september stond voor $13,8 biljoen uit aan internationale transacties, $60 miljard meer dan in de drie maanden ervoor.

Daar tegenover stond een afname van transacties in euro’s met $160 miljard tot $$8,1 biljoen.

Onzekerheid telt

In totaal staat voor $28,2 biljoen in dollars uit, 50% van de hele markt, in euro’s staat 29% van de transacties uit, in de Japanse yen 6% en in ponden 5% van het betalingsverkeer van banken.

In 2012 werd voor $11 biljoen in eurotransacties gedaan. Als reden voor de recente terugval in de euro noemen valutahandelaren de onzekerheid die is ontstaan vanwege de naderende verkiezingen in Europa. De dollar is in de ogen van banken een veiliger munt.