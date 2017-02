PVV wint onder zzp’ers

Voorzitter Jerry Helmers vindt de afrekening niet terecht. „Weliswaar is Wiebes van de VVD, maar laten we niet vergeten dat praktisch alle politieke partijen, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, vóór de wet DBA hebben gestemd.”

In de peiling komt de PVV met 27% als winnaar uit de bus, gevolgd door VVD (17%), D66 (15%) en CDA (10%). GroenLinks scoort met 9% het hoogst van de linkse partijen. Helmers vindt dat niet verwonderlijk. „We hebben in Nederland veel jonge start-ups. Bij jongere ondernemers heeft het verdienen van (veel) geld niet meer de absolute hoogste prioriteit. Ze willen vooral leuk werk doen, innoveren, gekke dingen doen en zijn meer bezig met de balans tussen privé en werk dan oudere ondernemers. Daar sluit Jesse Klavers’ visie op aan.”