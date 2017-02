Investeren met netwerk

„Het traditionele investeringsmodel vind ik onlogisch. De verantwoordelijkheid voor groei zou veel meer bij de belegger moeten liggen”, aldus oprichter Kappen. In het Zero-model treedt het bedrijf daarom op als financieel investeerder, maar ook als consultant en recruiter. „Wij huren de juiste mensen in om groei van scale-ups (vooral in de media-, tech-, en entertainmentbranche) te realiseren én dragen de kosten. Pas als wij hieraan aanwijsbaar hebben bijgedragen worden we beloond met aandelen. Zo niet, dan krijgen we niks. Zero.”

Het idee is gebaseerd op de gedachte dat de juiste mensen om je heen verzamelen een van de belangrijkste voorwaarden voor succes is. Kappen ontdekte dit jaren geleden, toen hij een professionele tenniscarrière van de grond probeerde te krijgen. „Daarmee liep het niet zo goed af”, lacht hij, „Maar ondernemerschap en sport hebben veel overeenkomsten. Ik heb er veel van geleerd.”

Na de middelbare school zette Kappen zijn eerste stappen in de ondernemerswereld en later werd hij 'freelance netwerker'. „Netwerken is de basis voor groei, maar in die tijd kon je er geen geld mee verdienen. Dat vond ik toen al vreemd.” Ook bij het opzetten van zijn startup World of Wallpapers en later in de sales bleek steeds weer het belang van het juiste netwerk. „En voor mij is dat pas waardevol als je weet wat mensen in dat netwerk kunnen toevoegen. Dat is ook het fundament van Zero.”

Vanaf dat moment stelde Kappen zich tot doel bedrijven te helpen met zo'n netwerk, door middel van een nieuw model. Het eerste contact voor het investeringsfonds (’maar zo noemen we onszelf liever niet’) werd eigenlijk al op de tennisbaan gelegd, waar Kappen Hans-Erik Tuijt (Heineken) ontmoette. Deze nodigde hem uit op de Winterspelen in Sotsji, waar Kappen aan Maykel Piron (Armada Music) werd voorgesteld. Deze drie mannen vormden de basis voor Zero, dat aanvankelijk onder de naam True Connection Ventures smart capital in jonge bedrijven investeerde.

Jeanluc Zeguers (oud-Dasym) voegde daar later ook een netwerk van financieel investeerders aan toe. Inmiddels bestaat het team uit vijftien adviseurs uit de bedrijfswereld, onder wie Bas Beerens (WeTransfer) en Slaven Mandic (Wayne Parker Kent). „Al mijn partners hebben een zeer sterk en gevarieerd netwerk, waarmee we bedrijven laten groeien, zodat ook onze aandelenportefeuille groeit. Het is dus van groot belang dat wij de juiste mensen inhuren en de beste adviezen geven, anders vangen we bot.”

Kappen wil boven alles ondernemersdromen laten uitkomen. Er zit dan ook geen tijdslimiet aan het realiseren van die groei. „Door dat soort deadlines te stellen worden bedrijven kapotgemaakt. Ik ben tevreden als bedrijven ons met een vette glimlach aandeelhouder maken, omdat ze gewoon blij zijn dat ze zo goed zijn geholpen.”