Mkb’er ziet heil in kortere werkweek

Dit blijkt uit een poll van DFT Ondernemen onder 954 mkb'ers. Zeker! Met een minder intensieve werkweek kunnen ze hopelijk ook tot een latere leeftijd doorwerken, antwoordde 63%. Een groep van 21% ziet meer heil in om- of bijscholing, of lichter werk. De rest moet helemaal niets hebben van deze maatregelen: oudere werknemers kosten al zo veel geld! (16%).

Werkgeversvereniging AWVN reageerde tegenovergesteld op onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de werknemers boven de 45 denkt dat een kortere werkweek voor ouderen hen zou helpen om tot op hogere leeftijd door te werken. Maar AWVN ziet hier niets in, zij vrezen dat de toch al hoge kosten van werknemers op leeftijd hierdoor nog verder de pan uit rijzen. Nog meer dure maatregelen om het werk van ouderen te verlichten, zouden een averechts effect hebben.

