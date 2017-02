De HyGear-obligaties staan genoteerd aan de NPEX-beurs voor mkb-bedrijven.

De bedrijfsschuld staat uit tegen 7% rente, de obligatie werden volgens de beurs snel opgekocht, wat als een teken van vertrouwen van beleggers in het bedrijf geldt.

De onderneming, die in 2002 werd opgericht is winstgevend, zegt met een goed gevuld orderboek in 2018 meer groei te kunnen boeken.