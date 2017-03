Dat concludeert ABN AMRO MeesPierson. De private bank deed onderzoek onder ruim 400 dga's. Een kwart van hen bouwt pensioen in hun bv op, in eigen beheer, en moet nog een besluit nemen.

Dga's die al wel een keuze maakten kozen voor een kwart (24%) voor afkopen, omzetten naar oudedagsverplichting (15%), overhevelen naar een verzekeraar (14%), omzetten naar een lijfrente (12%) of premievrij voortzetten (10%).

Teveel belasting

,,Het is belangrijk dat dga's met pensioen in eigen beheer vóór - waarschijnlijk - 1 juli zorgen dat zij geen pensioen meer in hun bv opbouwen. Als ze daar niet voor zorgen, dan moeten ze ongeveer 1,8 keer de waarde van de pensioenvoorziening op hun balans aan de Belastingdienst betalen", stelt Masha Bril, pensioenexpert ABN AMRO MeesPierson.

Vervolgens is het verstandig om uiterlijk 31 december 2017 te beslissen wat te doen met het reeds bestaande pensioen. Als de dga voor afkopen kiest, dan is het vaak verstandig dat dit jaar te doen, meent Bril.

Korting

In dat geval ontvangt hij of zij de hoogste korting van de Belastingdienst.

Het pensioen in eigen beheer is populair: de helft van de dga's bouwt op deze manier het pensioen op.