3D-print verrast in metaalbedrijf

1 uur geleden DFT

Printen in 3D begon met kunststof, voor sieraden, stoelen en later woningen. Maar de Nederlandse industrie met in 3D geprint metaal groeit inmiddels sneller.