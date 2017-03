Niet altijd in balans

Dat blijkt uit het proefschrift van bestuurskundige Anne Annink (Erasmus Universiteit Rotterdam). Voor 45% van de Europese werknemers lijkt zelfstandigheid fijn, maar autonomie en flexibiliteit wegen niet altijd op tegen de onzekerheid. Ook werkdruk, financiële zorgen en het gebrek aan steun van collega’s en overheid spelen mee.

Hoe makkelijker het is een bedrijf te runnen in een land, hoe beter de balans. Ook toegang tot een werkloosheidsuitkering draagt bij. Ondernemers in een klantgericht bedrijf zijn minder tevreden vanwege last-minute opdrachten en het 'klant is koning'-gevoel. Het aanbieden van zwangerschapsverlof en kinderopvang speelt opvallend genoeg geen significante rol.

De economische situatie en culturele aspecten wel. Een sterke familieband kan helpen, maar ook tegenwerken vanwege familieverplichtingen. In landen die gelijkheid tussen man en vrouw nastreven, ontbreekt balans soms vanwege de druk om zzp’er, kostwinnaar én ouder te zijn.

Om de balans te versterken te zou de overheid ondernemen gemakkelijker moeten maken (vergunningen, financering, belasting). Verlof en kinderopvang moeten flexibeler en de zzp'er moet goed bedenken of het ondernemerschap wel voor hem is weggelegd.