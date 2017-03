Investering voor lesmethode kindertech

De onderneming, actief in Nederland en Finland, helpt leerlingen tussen de acht en twaalf jaar de basisbeginselen van programmeren ontwikkelen en leren begrijpen wat technologie en digitalisering betekenen in de wereld om hen heen.

Bomberbot begeleidt leerkrachten en basisscholen bij het integreren van haar methoden in bestaande lesprogramma’s. Met deze investeringsronde heeft Bomberbot 1,2 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt gebruikt voor productontwikkeling en versnelde expansie. Inmiddels heeft de onderneming pilots lopen in de Verenigde Staten, Hong Kong en Canada en wordt gebruikt door 80.000 kinderen. Dat moeten er een miljoen worden.

Warner Philips, partner bij Social IV: ,,Leraren hebben geen specifieke kennis nodig, dat betekent échte impact.” Mede-investeerder in Bomberbot is Jacques Eijkens, die als adviseur aan het bedrijf ua verbonden.,,Bomberbot speelt in op een duidelijk zichtbare trend in het onderwijs. Kinderen moeten de gevolgen, kansen en bedreigingen van technologie en digitalisering begrijpen om later succesvol te kunnen zijn."