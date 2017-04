Grote stap in aanleg zakelijke glasvezelnetwerken

ParkNed is een van de succesvolste glasvezelnetwerken in de regio met ruim vijfhonderd actieve en aangesloten bedrijven, waaronder grote spelers als Docdata en Bol.com. Het bedrijf is in 2009 ontstaan op initiatief van de gemeente Waalwijk en exploiteert een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen Haven 1 tot en met 7 en Zanddonk. Inmiddels is ParkNed uitgegroeid tot een van de succesvolste regionale glasvezelinitiatieven van Nederland met een omzet van bijna één miljoen euro en ruim vijfhonderd aangesloten bedrijven.

Levelfour Networks is gespecialiseerd in de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken op bedrijventerreinen. De overname is een belangrijke stap in de missie om bedrijventerreinen in heel Nederland te voorzien van betaalbare en toekomstbestendige breedband infrastructuur. In februari bundelde de glasvezelspecialist haar krachten al met netwerkbedrijf Rendo uit Meppel.