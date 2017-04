Meer zzp’ers vragen bijstand aan

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa driehonderd gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In 45% van die zaken blijkt dat het geval. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen.

„Naast alle positieve berichten over de economie is dit een signaal, dat we niet mogen negeren”, zegt Han Dieperink, directeur van IMK, „We moeten af van analyses over de gemiddelde ondernemer, want die bestaat niet. Ja, het gaat weer goed met veel zelfstandigen, maar ook met een grote groep helemaal niet. En het loont, ook financieel, voor de samenleving om daar oog voor te hebben.”