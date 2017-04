Het is voor hen niet aantrekkelijk weer aan de slag te gaan. Van degenen die volledig worden afgekeurd, heeft twee derde geen beroepsopleiding afgerond. Dat meldt de Volkskrant.

Een beleidscommissie van topambtenaren van alle ministeries concluderen dit in een onderzoek over de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Woensdag wordt het rapport besproken in de ministerraad.

Het rapport komt met vijftien aanbevelingen om het systeem te verbeteren met in het achterhoofd dat dit een rol gaat spelen bij de kabinetsformatie.

Er zijn ruim anderhalf miljoen flexwerkers in Nederland naast ongeveer 7 miljoen werknemers met een vaste baan. Als flexwerkers ziek worden, kunnen zij, net als werklozen, via het UWV een uitkering krijgen.