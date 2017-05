Festival voor techondernemers

Kunstmatige intelligentie, blockchain, deep learning, virtual reality en internet of things. Vrijwel alle onderwerpen die er in de techwereld toe doen, komen vandaag en morgen aan bod bij TNW. Medeoprichter Boris Veldhuizen van Zanten, verwacht dit jaar zo’n 15.000 bezoekers per dag. Zij betalen honderden euro’s voor een kaart.

Toegangsband is portemonnee

Eenmaal op het festivalterrein rolt er geen geld meer. Alle betalingen verlopen virtueel. De toegangsband die bezoekers ontvangen is tevens hun portemonnee. TNW werkt hiervoor samen met Paypal en Glownet.

De armband is uitgerust met een RFID chip waar bezoekers tokens op kunnen zetten. Dat kan bij de speciale ‘munten’-stations op het terrein via pin, maar gebruikers van Paypal kunnen hun slado zelf opladen via de app van het festival. Voordeel van de virtuele munten is dat het teveel aangeschafte munten na afloop automatisch op de rekening teruggestort wordt.

Music Summit

Vandaag kunnen bezoekers luisteren naar sprekers als Nalden (WeTransfer), Mikko Hypponen (F-Secure) en Shermin Voshmgir (BlockchainHub). Morgen is het onder andere de beurt aan Imran Khan, de strategiebaas van Snapchat en cyborg activist Moon Ribas. DJ Hardwell en Colin Benders (Kyteman) verschijnen op het op podium tijdens de Music Summit die vrijdagmiddag plaatsvindt en waar gesproken zal worden over de rol die technologie in de muziek speelt.

Als superman door virtuele wereld

In twee ruimtes promoten startups hun diensten zoals het Duitse Grover dat het consumptiegedrag van mensen wil veranderen door de nieuwste gadgets op abonnementsbasis aan te bieden en het Rotterdamse Alpha.One, een bedrijf dat zich bezighoudt met neuromarketing. In opdracht van bedrijven in de technologiesector, consumer brands en de financiële wereld gaat het via hersenscans na of marketingboodschappen effectief zijn. Een van de opvallendste startups op de beurs is Hypersuit, een virtual reality exoskelet waar de gebruiker op kan liggen en met armbewegingen als een soort superman door een virtuele wereld kan vliegen.