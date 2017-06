Ondernemer tevreden over domeinnaam

Dat blijkt uit onderzoek van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) onder 419 ondernemers en 979 potentiële ondernemers. Bijna 70% van de ondernemers zegt bereid te zijn om te betalen om een reeds bezette domeinnaam te bemachtigen. Gemiddeld heeft een ondernemer hier €139 euro voor over. Onder potentiële ondernemers ligt dit bedrag met €227 duidelijk hoger.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ondernemers gemiddeld twee domeinnamen in hun bezit hebben en bijna 10 uur per maand besteden aan het onderhoud van hun website. Bijna de helft kan een substantieel deel (7% of meer) van zijn omzet herleiden naar de website: 15% van de ondernemers kan meer dan de helft van zijn omzet herleiden tot de domeinnaam en 7% haalt zelfs al zijn omzet uit de website. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkoop van producten of diensten met behulp van de domeinnaam of acquisitie van nieuwe klanten.