Nederland telt inmiddels 370 brouwerijen, vier keer meer dan in 2007, aldus het CBS. Liefst 270 daarvan hebben maar één werknemer: het zijn zogenaamde ’huiskamerbrouwerijen’. In tien jaar tijd is dat aantal bijna verzevenvoudigd (!).

Amsterdam is de bierhoofdstad van Nederland, met 45 brouwerijen – meer dan 10 procent van alle Nederlandse bierbrouwers zit in de hoofdstad. Mede daardoor is Noord-Holland nu de provincie met de meeste brouwerijen. Tien jaar geleden waren Noord-Brabant en Limburg nog koplopers.

Speciaalbieren van onafhankelijke brouwers winnen ook onder consumenten aan terrein, al is hun marktaandeel nog miniem. Vorig jaar was 1,1% van de afzet op de biermarkt voor onafhankelijke brouwers. Wereldspeler Heineken is bijna twee keer zo groot als de hele Nederlandse markt voor craft beer.

