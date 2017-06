KUMA beste studentbedrijf

De studenten hebben een innovatieve snowboarddrager ontwikkeld en zijn bezig met een patentaanvraag. Ze mogen op 28 en 29 juni Nederland vertegenwoordigen bij de European Enterprise Challenge van JA Europe in Helsinki.

Bij de MBO studentenbedrijven ging een groep studenten van het Hoornbeeck College in Amersfoort er met de eerste prijs vandoor. Met de verkoop van de inklapbare beker Pokito wil studentenbedrijf Inzinio kartonnen en plastic bekers de wereld uit helpen.

De beker is niet door de studenten zelf ontwikkeld. Voor de wedstrijd is dat ook geen vereiste. Het gaat om het bedrijfsconcept en de uitrol daarvan.

Van 11 tot en met 13 juli gaat Inzinio in Brussel de strijd aan met andere MBO studentenbedrijven tijdens de European Company of the Year Competition van JA Europe.