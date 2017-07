Gratis inzage in het kvk-Handelsregister

Tot vandaag kostte inzage in het Handelsregister van dertig bedrijven via de website van de KvK bijna €80. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft vorig jaar op verzoek van de Tweede Kamer de gratis inzage in het Handelsregister voor alle Nederlanders beloofd.

Zekerheid

,,Als je nu een bank koopt bij bedrijf, kun je zien of die onderneming wel echt bestaat in het Handelsregister,”, zegt Hankie van Baasbank, lid van de Raad van Bestuur van de KvK. ,,Een ondernemer kan bijvoorbeeld zien wie er in het bedrijf bevoegd is om te handelen.”

Zekerheid dat de bank geleverd wordt na een aanbetaling, kan de app niet geven. Het is niet mogelijk te kijken hoe het bedrijf er financieel voor staat. Er wordt wel inzage in jaarrekeningen gegeven, maar die zijn geanonimiseerd. ,,Die inzage is vooral van belang voor onderzoek, analyses of statistische doeleinden”, legt Van Baasbank uit.

Privégegevens van personen staan niet in de open databestanden. Die zijn om privacy-redenen afgeschermd.

De open data die de KvK via de app levert, worden wekelijks ververst. Het aantal van dertig gratis inzagen is niet willekeurig, aldus Van Baasbank. ,,Wij baseren dat op basis van onze ervaring hoe vaak er gemiddeld een uittreksel van het Handelsregister wordt gevraagd. Wij denken dat dit genoeg is, maar mocht uit de reacties blijken dat het te veel of te weinig is, dan kunnen we overleggen met het ministererie van Economische Zaken om dat aan te passen. De politiek bepaalt.”

Van Baasbank benadrukt dat de app qua gebruiksgemak en informatie nog volop kan veranderen. ,,Wij hopen echt dat die massaal gedownload wordt en wij veel input krijgen. Wij willen goede producten maken die door gebruikers optimaal gebruikt kunnen worden.”

Rijksbijdrage

De app kost de KvK jaarlijks €5 miljoen aan gederfde inkomsten, is de verwachting. Dat bedrag harkt de dienst nu binnen met de aanvraag van uittreksels uit het Handelsregister. De ontwikkeling van de app kostte €50.000.

De KvK wordt sinds 2014 gefinancierd uit een Rijksbijdrage en onder meer de €50 inschrijvingskosten als iemand zijn bedrijf registreert. Tot 2013 moesten ondernemers jaarlijks een contributie betalen.

MKB-Nederland heeft een dubbel gevoel over het initiatief. ,,We zijn voor de Belastingdienst verplicht ons in te schrijven, terwijl de KvK er geld mee verdient”, zegt Leendert-Jan Visser, directeur van de werkgeversorganisatie. ,,In die zin juichen wij inzage toe. Maar doe het dan helemaal gratis en niet dertig. En wij vinden dat ondernemers toestemming moeten geven of deze informatie verstrekt mag worden.”