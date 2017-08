Boeren die hun rechtsbijstandverzekering hebben ingeschakeld, richtten hun pijlen al deels op de Voedsel- en Warenautoriteit, werd eerder deze week bekend, omdat die zou in juni van dit jaar zou hebben getreuzeld met een melding over fipronil in eieren.

Nu de Belgen onthuld hebben dat de NVWA in november vorig jaar al op het gebruik van fipronil in de sector is gewezen, vraagt de sector zich af „hoeveel ellende voor consumenten en pluimveebedrijven voorkomen had kunnen worden, als de autoriteit tijdig had ingegrepen”, zegt Hennie de Haan, de voorzitter van pluimveehoudersvakbond NVP.

De getroffen pluimveehouders proberen hun schade ook te verhalen op Chickfriend. Het Barneveldse bedrijf zou hebben geweten dat hun bestrijdingsmiddel tegen bloedluis fipronil bevatte. Dat gif mag onder geen beding in ons voedsel komen.

Rob van Lint bezweert dat zijn organisatie in november „geen enkele reden” had om eieren te controleren, en dat de autoriteit „volledig open kaart heeft gespeeld”.