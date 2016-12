Boeren willen zuivelfabriek in hartje Amsterdam

Samen met collectief Noord-Holland Zuid, Vogelbescherming en groothandel Vroegop Ruhé & Co willen de melkveehouders daar jaarlijks 1,5 miljoen kilo yoghurt en kwark produceren en zo een nieuw verdienmodel voor agrarisch natuurbeheer opzetten.



Met een zuivelfabriek in de stad hopen de boeren zich te verzekeren van een goede toekomst. Momenteel zijn ze afhankelijk van andere agrarisch ondernemers wat betreft het stelsel en is het telkens weer de vraag of het wordt doorgezet. Ook zijn de kosten te hoog.

Dat een dergelijk plan niet eerder serieus is uitgewerkt, zal met de tijdgeest te maken hebben, denkt Mark Kuiper van collectief Noord-Holland Zuid. ,,Tot voor kort lag de focus op massa-verwerking, ook voor de export. Nu zien veel mensen de toegevoegde waarde van een lokale/regionale voedselproductie: landbouw in harmonie met landschap en natuur om de stad, producten met een streekeigen identiteit en het vermijden van vervoersbewegingen. Door kortere lijnen tussen boerderij, productie en distributie is er minder vrachtverkeer nodig en ontstaan er geen verkeersproblemen."

Over de verdeling moet nog een beslissing worden gemaakt. Mogelijk levert iedere deelnemer een klein deel, maar één boer verantwoordelijk maken voor alle melk is ook een optie. FrieslandCampina wil graag meewerken, onder voorwaarde dat er een gedegen businessplan komt.

Het is de bedoeling dat klanten straks direct kunnen afnemen bij de fabriek. Om te voorkomen dat groothandel Vroegop Ruhé & Co een monopoliepostitie krijgt, zijn er meerdere partijen bij het project betrokken.

NoorderlandMelk is enthousiast, maar waarschuwt volgens Nieuwe Oogst wel voor de omvang van het project: Met name de samenwerking van ketenpartijen is een uitdaging, zeker in de huidige zuivelwereld'.