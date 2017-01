De consumentenprijzen worden elk jaar uitgereikt, op basis van klantenbeoordelingen. Uit een analyse van 1400 reviews van de winnaars blijkt dat snelheid en het geboden gemak door technologie tegenwoordig van groot belang is voor consumenten. In een vijfde van de reviews worden zaken benoemd als een optimaal werkende website, app, chat of communicatie.

Alle winnaars van dit jaar, met het aantal klantenbeoordelingen en het gemiddelde rapportcijfer, op een rij: