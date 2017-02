Het probleem is namelijk dat zzp’ers in alle partijprogramma’s nogal over één kam worden geschoren. En, als er één groep in de samenleving is, die je zeker niet als één uniek geheel moet beschouwen, dan zijn het uiteraard de zelfstandigen zonder personeel.

Als je eens kijkt naar de visies, standpunten en ambities van de linkerflank in het Haagse, dan ontkom je niet aan de schokkende conclusie dat alle zzp’ers van Nederland stuk voor stuk slachtoffer zouden zijn van het huidige economische samenspel, dat ze zielig zijn, dat ze worden uitgebuit en dat er geen eerlijke toekomst voor ze is weggelegd. En dat vooral de overheid voor deze zzp’ers moet nadenken.

Als je kijkt naar plannen ter rechterzijde, of zo men wil, aan de kant waar de liberalen zitten, dan is het feitelijk alleen maar hoezee-hosanna-hoera voor alle zzp’ers. Ze zijn de slagkracht van de economie, ze bezitten allemaal ondernemende power, ze innoveren en ze drijven ons land naar een nog hogere welvaart.

Slachtoffers vs gangmakers

Jammer dat links en rechts niet van elkaar erkennen dat het feitelijk niet zo zwart/wit is. Ja, er zijn inderdaad slachtoffers, die niet in staat zijn om écht te ondernemen en zelfs in zekere mate gedwongen werden om de gang naar de Kamer van Koophandel te maken. Maar tegelijkertijd zijn er bruisende en gangmakende zzp’ers die zich niet zo snel door een tegenslag laten leiden en daadwerkelijk het vizier hebben op het benutten van al het eigen talent, ten behoeve van het zelfstandig ondernemerschap en duurzame groei en continuïteit.

Je kunt er dus nu al de klok op gelijk zetten dat dit best wel eens problematisch gaat worden als ná 15 maart partijen met elkaar de samenwerking moeten zoeken. Hoe veel makkelijker zou het niet zijn geweest als alle partijen in hun programma’s de diversiteit onder zzp’ers hadden erkend en vooral hadden gekeken naar de onderliggende motivaties van de mensen, dus, waarom ze ooit zzp’er werden.

We zouden dan recht doen aan iedereen. En, pas als je recht doet aan iedereen in de samenleving – dus het erkennen van verschillen – kun je pas écht werken aan mogelijke wet- en regelgeving die uiteindelijk faciliteert in optimale talentbenutting. Of je nu slachtoffer bent. Of dat hoezee-hosanna-hoera voor je geldt.

Verbonden

Goed, ik persoonlijk, associeer me meer met de programma’s waarin wordt gezegd dat de zzp’ers bewust voor zelfstandigheid hebben gekozen en goed hun eigen boontjes kunnen doppen. Maar, aan de andere kant, voel ik me beslist ook verbonden met de slachtoffers. De mensen, die helemaal niet hebben gevraagd om dat zzp-schap.

Waarom erkent de linkerflank niet dat er zzp’ers zijn zoals ik? Waarom erkent de rechterzijde niet dat er ook mensen zijn die het zzp-zijn helemaal niet voelen als ondernemerschap?

En dus komen we nooit tot een werkelijke oplossing. Ik vrees namelijk het ergste voor alle soorten zzp’ers in Nederland als er na 15 maart een kabinet wordt gevormd. We zullen ook dan over één kam worden geschoren. En het debat gaat vrolijk verder alsof er helemaal geen verkiezingen zijn geweest.

Eigenlijk is er – ten aanzien van het algemeen zzp-belang - dus helemaal niets te kiezen.