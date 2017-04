1 april (Zzp’er-In-Je-Bil)

Ik weet het; soms kan ik best een beetje zuur zijn. Slaat u enkele van mijn eerdere columns er maar eens op na. Maar tegelijkertijd kan ik best vrolijk of guitig zijn. Ik houd wel van een grapje. Vooral rond 1 april.

Want, afgelopen zaterdag zijn er toch flink wat zzp’ers en andere ondernemers (even) ingetuind. Ik heb het over de nieuwe wet die van kracht werd. De flexwerkbelasting. Jahaaa…. Iedereen die zijn laptop op een openbare WIFI plek opent om wat te werken, zou vanaf afgelopen zaterdag een jaarlijkse flexwerkbelasting van €25 moeten betalen. Via je DigID op de site van het Ministerie van EZ kon je dan je code aanvragen en meteen €25 overmaken. De reden van deze maatregel? Met de opbrengsten kan de overheid veel beter cybercriminaliteit bestrijden.

Compliment

Geen flauw benul of de site van EZ plat lag afgelopen zaterdag. Maar ik had lol om de verontwaardigde en verbolgen reacties op social media. En ik had ook lol om een journalist van BNR Nieuwsradio die mij – zonder dat hij het zelf wist – de kans gaf om dit grapje te lanceren, live op de radio.

Best wel gelachen om zijn zure gezicht toen hij er achter kwam dat het 1 april was (..) maar tegelijkertijd verdient hij een compliment. Hij zei nl. eerlijk – live in de uitzending – dat hij noch eerder van deze maatregel had gehoord noch erover had gelezen. En dát terwijl hij het economisch nieuws in opdracht van BNR Nieuwsradio elke dag nauwkeurig bijhield. Het pleit voor deze journalist, die overigens ook zzp’er is. Hij liet zich niet verleiden tot een John-Leerdammertje door ‘deskundig’ mee te praten en zijn eigen duiding er aan te geven. Uiteindelijk dus een ware professional die gewoon zijn waarde bewees voor zijn opdrachtgever. In dit geval dus radiostation BNR.

Kikker-In-Je-Bil

Ik had vorige week gasten uit Amerika over. Een aantal ondernemers uit Florida. Afgelopen zaterdagavond waren we met z’n vieren uit eten als afsluiting van een weekje business. Los van alle zakelijke dingetjes die we bespraken, hadden we het ook over ondernemerschap in Nederland en hoe ik dat als éénpitter invul. Ze konden hun oren niet geloven toen ik hen vertelde dat we in Nederland vakbonden (!) hebben die de belangen van ondernemers vertegenwoordigen. 1-April-Kikker-In-Je-Bil! Ze dachten echt dat ik een grapje maakte. Yeah. Right. Vakbonden waar zelfs ondernemers (?) lid van zijn. De omgekeerde wereld.

Ook proestten ze het uit van het lachen toen ik vertelde over de wet DBA. Dus, dat je als éénpitter een heleboel administratieve handelingen moet verrichten om te bewijzen dat je ondernemer bent. Omdat er een paar schijnzelfstandigen lijken te zijn in dit land. 1-April-Er-Zit-Een-Vlek-Op-Je-Trui! Nederland heeft écht hilarische wetgeving. Sooo funny! Ze vroegen me écht op te houden met grapjes maken toen ik ze óók nog eens vertelde dat je in Nederland kunt ‘ondernemen’ met behoud van je werkloosheidsuitkering. 1-April-Er-Zit-Een-Drol-Op-Je-Hoofd.

Schuddebuikend van het lachen en hoofdschuddend om mijn verhalen, waarvan ik beweerde dat ze serieus waar zijn, zijn de drie Amerikaanse ondernemers door mij afgezet op Schiphol. We zien elkaar volgend jaar weer.

Gisteren ontving ik een mailtje uit de States. Ik werd bedankt voor de gastvrijheid, het entertainen en de geslaagde business. Maar wel nog een verzoekje: of ik niet meer zo veel 1-april-grappen achter elkaar wilde maken over zzp’ers.

Want als het allemaal écht waar zou zijn, wat ik had verteld, dan zou ik écht in een heel grappig landje wonen.