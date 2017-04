Het nieuwe egoïsme van zzp’ers

Een nieuw bizar financieel fenomeen is vanuit Amerika overgewaaid. Veel zzp’ers zijn er al enthousiast over. Ik heb het over de sekte Profit First. Deze week vindt in Amersfoort de eerste bijeenkomst plaats. De bottomline? Wees egoïstisch, pak eerst je eigen winst en betaal nooit meteen je rekeningen.

In de afgelopen weken heb ik er al meerdere blogs over gelezen en vlogs van gezien. Maar ik snap het principe nog steeds niet. Dat kan óf betekenen dat ik oliedom ben. Óf het bewijst dat al die enthousiaste zzp’ers in Nederland geen enkele financiële en persoonlijke discipline hebben, gezond verstand ontberen en (dus) helemaal niet geschikt zijn voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat laatste sluit ik overigens zeker niet uit. Laat dat dan meteen maar helder zijn.

Één bankrekening

De zelfbenoemde goeroe – Mike Michalowicz – zegt dat ondernemers financieel foute beslissingen nemen omdat ze maar één bankrekening hebben. Deze Amerikaanse gladjakker pleit ervoor om meer bankrekeningen te openen waarbij elke rekening een eigen doel dient. Je gaat je inkomsten vooraf een eigen bestemming geven. En dat bedrag stort je dus op de betreffende rekening. Geld belandt dus niet op de grote hoop.

Administratieve last

Huh? Ik snap het al niet meer. Althans, waarom zou je je die administratieve last op je hals halen? Stel dat €1000 op je rekening staat, dan maak je toch ‘gewoon’ een notitie dat €250 gereserveerd moet zijn voor de eerstvolgende BTW-betaling, €300 voor de komende rekeningen deze maand, €450 voor je eigen salaris etc etc. Gewoon, hoe je die €1000 verdeelt. Alles wat een bestemming heeft, heeft een bestemming. Daar kom je dan toch niet aan? Is gezond verstand. En, gedisciplineerd. Omzet belandt sowieso nooit op één grote hoop, toch? Dat weet elke ondernemer. Of: dat zou elke ondernemer moeten weten.

Hij stelt bovendien dat je eerst je winst uit je omzet moet weghalen. Hij propageert het credo Omzet – Winst = Kosten. In plaats van: Omzet – Kosten = Winst. Dus als je er voor kiest om jezelf €800 van de omzet te geven, dan resteert in bovenstaand rekenvoorbeeld €200. Die mag je dan besteden aan je kosten. Met andere woorden: eerst jezelf verrijken.

Wel, daar zullen je leveranciers blij mee zijn! Wedden dat de aanmaningen op de deurmat vallen! Dit is dus het nieuwe egoïsme. Fijn! In een periode waarin we het allemaal hebben over normen en waarden, wordt er dus gepleit om de ontvangen nota’s terzijde te schuiven. Michalowicz zei dat overigens letterlijk afgelopen week in een interview op Managementboek.nl. „Betaal nooit eerst je rekeningen.” Volgens Michalowicz heb je hierdoor meer grip op je eigen financiën. Tja, dat is wel waar. Maar, ten koste van wat? In ieder geval ten gunste van je eigen egoïsme.

Gecertificeerd

Het is me een raadsel waarom zzp’ers zo enthousiast zijn. Zelfs de in zzp-land wereldberoemde Femke Hogema, financieel specialist, is van haar voetstuk gevallen door in het Profit First-concept te tuinen. Vol trots laat ze de laatste weken op social media weten dat ze de eerste gecertificeerde Profit First Professional in Nederland is. Maar meisje toch, denk ik dan: je kunt gewoon bij elke eerste willekeurige printshop een certificaatje laten printen. Iedereen kan zijn eigen keurmerk creëren. Wat is de waarde van zo een (nietszeggend) document? Elke slimme marketingjongen, zoals Mike Michalowicz (die z’n boekje aan de man wil brengen) koopt gewoon bij de eerste de beste sportprijzenwinkel een trofee en een medaille. Die laat hij in een chique lettertype graveren en er is ‘ineens’ statuur.

Alleen vat ik die statuur van de sekte van Profit First niet. Ligt misschien aan mij, want ik ben zeker geen financieel expert. Echter, gezond verstand heb ik wel.