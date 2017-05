En dát werd een pijnlijke kwestie. Voor haar. Vooral omdat ze in haar eerste post aangaf dat ze ‘apetrots en superblij’ was met haar nieuwe website.

Als eerste (maar dat ook enigszins terzijde) ontdekte ik meteen weer een bijzonder verschil tussen mannen en vrouwen en de wijze waarop Het Sterke Geslacht en Het Zwakke Geslacht (in willekeurige volgorde) plegen te communiceren. De vrouwen uit haar connecties waren namelijk vrij mild in hun feedback (lees: voorzichtig). Althans, de dames hadden met name een kritische noot over de kleuren van de website. En over het gekozen lettertype. Heerlijk vrouwelijk social media-gebabbel over de vraag of mintgroen toch niet beter was dan grachtengordelgroen als achtergrond. Dat soort dingetjes.

Aanfluiting

Maar dan de mannen. Die waren iets duidelijker. Of beter gezegd: héél duidelijk… Straight-To-The-Point. Een gestrekt been. Het was gewoon een aanfluiting die hele website! Slecht gestructureerd. Bizar wazige teksten. Een beetje kinderlijk allemaal. (’Mijn neefje van 8 bouwt nog een betere website!’) Weinig professioneel.

Maar vooral bleek het (volgens de mannen!) een barslechte keuze om een ‘gratis website’ te bouwen bij zo’n online module. Want… de banners van allerlei adverteerders, die helemaal N.I.E.T.S. met de kern van de dienstverlening van deze zzp-dame te maken hebben, vlogen je als websitebezoeker links, rechts, boven en onder om de oren.

Tja, dat is dus het nadeel als je voor iets kiest waar je niet voor hoeft te betalen. Dan moet er door anderen reclame worden gemaakt. Begrijpelijk. Maar nee, echt professioneel is het niet. Althans, niet in mijn definitie van professionaliteit. En in de definitie van vele andere mannen die de discussie over mintgroen of grachtengordelgroen al niet eens meer relevant vonden.

Kwetsbaar

De reactie van deze zzp-dame vond ik overigens sportief en eerlijk. Ze had zich immers toch bijzonder kwetsbaar opgesteld. (Daar kunnen de mannenhaantjes overigens dan ook weer van leren!). Ze dankte iedereen, ze zei blij te zijn met de reacties en ze zei te gaan kijken wat ze nu zou gaan doen. Ik kan uiteraard niet in haar hart en hoofd kijken, maar het moet natuurlijk toch een keiharde mokerslag voor haar zijn geweest; wellicht heeft ze wekenlang – dag en nacht - zélf aan een site gebouwd en gesleuteld en dan krijg je dus zulke vernietigende kritieken. De ‘apetrotsheid’ en ‘superblijheid’ waren in ieder geval direct verdwenen.

Ik ben benieuwd wat haar volgende stap is en of ze de profilering van haar ondernemerschap naar een professioneler niveau kan tillen. Ik hoop het voor haar. Maar dan zal ze wel een keuze moeten maken. Als ze daadwerkelijk ambitie heeft, dan moet ze durven investeren. Is die ambitie er niet, dan is dat uiteraard niet erg. Dan heeft ze inderdaad geen budget nodig en dan moet ze gewoon gebruik maken van een gratis online module.

Het is maar welke keuze ze maakt. Het is maar hoe ze tegen haar eigen ondernemerschap aankijkt. Het is maar wat haar beoogd eindresultaat in de markt zou moeten zijn.