De komkommertijd nadert. Iedereen die de zzp’er als doelgroep heeft, staat weer op scherp om zelfstandigen zonder personeel lastig te vallen met onzin-onderzoeken, spannende statistieken en treurige trends.

Ook in ‘normale tijden’ hebben we intussen al vernomen dat 34% van de zzp’ers het liefst in een lease-auto rijdt, 67% van de zzp’ers het doodeng vindt om te netwerken, 32% van de vrouwelijke zzp’ers met grote angst opkijkt tegen mannelijke ondernemers, 74% (!) het liefst niet in het openbaar spreekt en dat zeker 61% van de zzp’ers de eigen bureaustoel bij de Ikea heeft gekocht. Ofzo.

Wát wordt het komende zomer?

Hoeveel procent van de zzp’ers gebruikt een zonbeschermingsfactor van 40 of hoger? Gaan we met de caravan op vakantie of boeken zzp’er en masse een hotelkamer? Lopen zzp’ers het liefst in een korte broek of dragen ze toch een kostuum, ook al is het 30 graden of meer? Hoe vaak hebben zzp’ers seks? En, doen we het dan op het strand, in de auto, in een treincoupé of met iemand anders dan de eigen partner? Of, doen we het ook wel eens met de klant? Om een opdracht te verwerven… Ik kijk al weer helemaal uit naar al die flauwekulnieuwtjes. Pfff….

Kritischer

Een ding hoop ik echter: dat journalisten eens wat kritischer zijn op al deze onderzoeken die in een tsunami van pseudo-persberichten op ons afkomen. Goed, ik begrijp dat kranten en internetsites de lezers en kliks keihard nodig hebben, maar al die onderzoeken zijn bijna niet meer serieus te nemen.

Althans… als je goed kijkt naar al die onderzoeken, dan zit er altijd een commerciële partij achter.

Vorig jaar ook zo’n onderzoek: meer dan 70% van de zzp’ers voelt er wel wat voor om in een pay-roll constructie te werken. En meer dan 90% van de zzp’ers die gepayrolld wordt, was méér dan tevreden over die wijze van werken. Echter, drie keer klikken naar de oorsprong van deze enquête en je kunt een weinig verrassende conclusie trekken. Juist ja. Een onderzoek gedaan door een pay-rollbedrijf dat de eigen populatie had bevraagd! Leuke free publicity voor deze organisatie die daarmee haar eigen commerciële belang heel slim bevestigt.

Doorgeefluik

Zo tsunamiseert ZZP-Barometer mij wekelijks met onderzoeksuitslagen. Laatst ook weer. Bijna een kwart van de zzp’ers vindt rekeningrijden een goede oplossing. Prima, mogen ze vinden. Maar slim hoor. Midden in het artikel een banner voor Fleetwise en heel veel logo’s van allerlei automerken. Dat doen de jongetjes en meisjes van ZZP-Barometer goed. Niks ten nadele van hen. Maar waarom trappen zo veel serieuze media hierin door dit commerciële nieuws één-op-één over te nemen? Die media verworden daarmee niet veel meer dan een makkelijk doorgeefluik van ondernemers, die overigens goed snappen hoe ze free publicity creëren. Want, begrijp me niet verkeerd; ik heb niks tegen commercieel denken en handelen.

Echter, media en journalisten wil ik graag serieus nemen.

ZZP Barometer

Bovendien vraag ik me af hoe betrouwbaar of representatief deze onderzoeken werkelijk zijn? Zo bombardeert het eerder genoemde ZZP-Barometer elke week het eigen mailbestand met gevarieerde onderzoeksvragen. En als je kijkt naar de resultaten: gemiddeld zo’n 1.000 zzp’ers doen mee aan die onderzoeken.

Wel, dan kun je maar één betrouwbare zomerse conclusie trekken: 100% van al die zzp’ers die steeds maar weer de tijd heeft om al die onzinvragen te beantwoorden, heeft met 100% zekerheid weinig andere activiteiten in de eigen agenda staan. 0% kans dat ik mee doe aan die flauwekul.

Want, ik ben namelijk 100% onderzoeksmoe, 100% sceptisch en 100% ervan overtuigd dat ik mijn tijd beter kan besteden.