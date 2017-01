In 2011 schreef ik al dat er een tekort aan personeel zou ontstaan, zodra het economisch beter zou gaan [1]. De economie trekt nu aan en uit allerlei hoeken blijkt dat het vinden van goed en betrokken personeel steeds moeilijker wordt. Rielén van der Hoek, woordvoerder van de Aannemersfederatie Nederland geeft aan dat er een run op personeel komt, VolkerWessels spreekt in haar jaarverslag van ‘dreigende tekorten aan gekwalificeerde werknemers’ en beschouwt de krappe arbeidsmarkt als een van de grootste risico’s voor de groei van het bedrijf [2]. Ook wordt de strijd om ingenieurstalent binnen te halen steeds intenser, nu de markt weer aantrekt [3].

Ingenieursbureau Movares maakt de koppeling tussen het aantrekken van personeel en employee engagement. In het artikel geeft directeur Sander Eijgenraam aan dat het veelvuldig uitdelen van tijdelijke contracten niet valt te rijmen met het kweken van hoge werknemersbetrokkenheid en loyaliteit. De organisatie verwacht jong talent over de streep te trekken doordat het als een van de weinigen in de branche meteen vaste contracten geeft. Of zoals journalist Kuiper (2016) het stelt: “Vakmensen zijn schaars en het tekort zal naar verwachting toenemen. Wie nu niemand aanneemt, vist over een paar jaar achter het net.”

Employer branding

In mijn BedrijfsAnalyse Methode zie ik tussen drie gebieden een koppeling ontstaan, namelijk:

- zoom 1: extern - macro-economisch - demografisch

- zoom 2: intern - bedrijf - personeel - binden/boeien/beschikken

- zoom 3: intern - omzet - aantallen

Het tekort aan goed gekwalificeerd personeel is een macro-economische ontwikkeling, dat in de aankomende jaren alleen maar zal toenemen. Het gevolg hiervan voor uw organisatie is dat het lastiger wordt om de juiste medewerkers aan uw bedrijf te binden, alsmede het bestaande personeel zodanig te boeien dat zij bij u willen blijven werken. Alleen met toegewijd personeel kunt u omzet maken, kunt u uw groeidoelstellingen bereiken, kunt u de aantallen orders in de markt wegzetten die nodig zijn om de gewenste omzet in de aankomende jaren daadwerkelijk te verwezenlijken.

Employer brand management (EBM) kan u misschien helpen. Het doel van EBM is om talent aan uw organisatie te koppelen, betrokkenheid te creëren bij de huidige medewerkers en uw bedrijf als aantrekkelijke werkgever op de kaart te zetten. Maar begin er vandaag mee, want de tijd begint te nijpen.

Vragen voor een overleg

Ervaart u op dit moment al een krapte op de arbeidsmarkt? Merkt u het ook dat een personeelsadvertentie eigenlijk geen geschikte kandidaten meer oplevert? Herkent u ook dat goede medewerkers een hoger tarief vragen dan dat u eigenlijk in gedachten had?

Om u mee te helpen na te denken over de koppeling tussen macro-economie, het tekort aan personeel en de toekomstige omzet, heb ik drie vragen voor u:

1. Op welke wijze kan uw organisatie haar omzet verhogen door de bedrijfsvoering te verbeteren?

Of nog specifieker:

2. Op welke wijze kan uw organisatie haar aantallen (want omzet = aantallen * tarief) verhogen door het aantrekken van meer betrokken personeel?

Of nog specifieker:

3. Op welke wijze kan uw organisatie haar gewenste omzet bereiken door het inzetten van employer brand management?

Stel deze vragen vooral aan uw marketing én HR manager, het liefst als u gedrieën bespreekt hoe de nabije toekomst er uitziet. U zult verbaasd staan van de interessante koppelingen tussen uw bedrijfsdoelstellingen en deze twee afdelingen, mits dat er geïntegreerd nagedacht wordt!

Veel succes!

