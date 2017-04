Feestelijk moment

Aruba heeft de smaak sowieso goed te pakken. Het is gestart met de Nationale Strategie Onderwijs en Ondernemerschap. Hiermee wordt de basis gelegd voor een sterke economische toekomst van het eiland.

De kracht van deze strategie zit in de combinatie van financiering, ondernemende vaardigheden en onderwijs. Naast het verschaffen van krediet rolt Qredits het programma Eigen Baas op Aruba uit. Hierbij worden ondernemers geholpen met hun businessplan. Het geeft ondernemers handvatten en zelfvertrouwen en verhoogt de succesfactor enorm.

Tegelijk komt er in het Arubaans onderwijs op ieder niveau een leerlijn over ondernemende skills. Hiervoor wordt samengewerkt met partners die het wiel al hebben uitgevonden en weten wat wel en niet effectief is.

Het kleine wijze eiland wijst met haar Nationale Strategie Nederland de weg. Laten we dit vooral aangrijpen om slim de samenwerking binnen het Koninkrijk vorm te geven. De komende jaren werpen deze investeringen hun vruchten af!