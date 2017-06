Buitenlandse kapers hebben Akzo en Unilever op de korrel. In de pers gaat het over de ‘uitverkoop van de BV Nederland’ en de politiek wordt om maatregelen gevraagd. Het heeft een hoog gehalte ’Jantje lacht, Jantje huilt’.

Bij overnames door Nederlandse bedrijven in het buitenland gaat de vlag uit, maar als buitenlandse partijen op onze bedrijven azen is het land te klein en moeten er beschermingsmaatregelen komen.

Eén van de ideeën is een wettelijke bedenktijd van een jaar. Het effect hiervan is echter onduidelijk en dat is niet acceptabel. De bereidheid om te investeren in Nederlandse bedrijven is immers heel belangrijk. Voor de financiering van Nederlandse beursfondsen zijn we voor het overgrote deel afhankelijk van buitenlands kapitaal.

Het vestigingsklimaat en de open economie zijn een groot goed. Door extra beschermingsconstructies dreigt het risico dat bedrijven minder makkelijk kapitaal kunnen aantrekken en dat juist investeerders met een hoog risicoprofiel instappen.

Natuurlijk sta ik voor een sterk Nederlands bedrijfsleven, maar ik waarschuw de politiek geen maatregelen te nemen op basis van de waan van de dag. Multinationals hebben al een goede toolbox om zich te beschermen tegen vijandige overnames. Laat de vrije markt verder haar werk doen.