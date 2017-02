De verwarring in de wereld lijkt langzaam om te slaan in een vorm van radeloosheid. De Brexit, de verkiezing van Trump, de macht van Poetin en Erdogan, de populariteit van Wilders en Le Pen, de verschuiving van de economische en politieke macht naar het oosten, terrorisme, vluchtelingenstromen, afnemende voorzieningszekerheid, klimaatverandering en een nieuwe industriële revolutie die banen overbodig maakt. Het stemt allemaal niet vrolijk.

De afgelopen eeuwen is het niet eerder voorgekomen dat zo veel ingrijpende ontwikkelingen samenvielen en elkaar versterkten. Populisten roepen dat ze een antwoord hebben. Als het niet om zulke ernstige zaken ging, zou je om hun ’oplossingen’ kunnen lachen. Ik moet vaak twee keer kijken of uitspraken van onze huidige (wereld)leiders echt zijn, of dat het satire is. Chaplin was in The Great Dictator uit 1940 ook moeilijk van Hitler te onderscheiden.

Toch is er licht aan het eind van de tunnel. Voor veel problemen zijn al oplossingen en ook die kunnen elkaar versterken. Het betekent een systeemverandering waarbij ouderwetse ’groei’ wordt vervangen door duurzame ’vernieuwing’. Dit kan veiligheid, leefbaarheid en welzijn garanderen voor tien miljard mensen.