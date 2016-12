De informatieverstrekking door crowdfundingplatformen focust met name op de kansen en minder op de risico’s, zo stelt de AFM. Omdat er in de crowdfundingsector hoofdzakelijk sprake is van zelfregulering brengt dit een extra verantwoordelijkheid met zich mee voor bedrijven in deze sector.

Duidelijke informatie over het uitblijven van betalingen en de impact daarvan op het netto rendement kan consumenten helpen bij een investeringsbeslissing. Een aantal platformen heeft via de branchevereniging al stappen gezet om informatie hierover beschikbaar te stellen.

De AFM ziet echter ruimte voor de hele crowdfundingsector om hun informatieverstrekking te verbeteren, bijvoorbeeld door betalingsachterstanden inzichtelijk weer te geven en de impact op het verwachte rendement tijdig weer te geven.

Overzicht

De AFM is van mening dat in elk geval de volgende informatie duidelijk en begrijpelijk gepresenteerd moet worden op een prominente plek op de website, zodat consumenten zich snel een beeld kunnen vormen van de risico’s:

de totale bemiddelde som

aflossingen en uitbetaalde rente

het totaal aan betalingsachterstanden en afboekingen

een uitsplitsing van betalingsachterstanden

het bedrag dat nog afgelost moet worden

De AFM zal komend voorjaar vaststellen of de crowdfundingplatformen voldoende stappen hebben gezet in het geven van een realistisch beeld van de risico’s en de zorgvuldige presentatie daarvan.