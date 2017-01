Broers bouwen unieke motorfiets

„Koolstofvezel is lichter, sterker en uitdagend om mee te werken. In de autosport wordt het al veel toegepast”, vertelt Sjors van der Heide. „Bij motorfietsen is het lastiger, omdat het een balansvoertuig is. Alles moet dan kloppen qua ontwerp.”

De broers Van der Heide kregen de liefde voor motoren met de paplepel ingegoten. Vooral Rolf had het virus al vroeg te pakken. „Zolang ik me kan herinneren wilde ik zelf een motorfiets bouwen. Na mijn studie werktuigbouwkunde werkte ik onder andere bij Spyker Automobielen en Carver. Bij de startup Lightweight Structures kwam ik in aanraking met koolstofvezelproducten.”

Sjors en Rolf (op motor) van der Heide: Foto: Monica Silva

Sjors hield het zelf bij motorrijden tot zijn twee jaar jongere broer vijf jaar geleden het concept uitlegde waardoor een 100% koolstofvezel motor mogelijk werd. „Het idee was simpel, maar briljant. Ik was meteen enthousiast. Toen Rolf aangaf iemand te zoeken om hem erbij te ondersteunen, hoefde ik niet lang na te denken. We zijn heel verschillend en daardoor botsten we vroeger ook weleens. Maar we vullen elkaar daardoor nu goed aan.”

De veringconstructie van de motor is uniek en daar is patent op aangevraagd. Bij een normale motor zijn de voorvork en achterdemper op een verschillende plek bevestigd. Bij de ‘Gentleman’s Racer’ van VanderHeide Motorcycles zijn ze in een rechte lijn tegenover elkaar geplaatst en lopen ze dwars door het frame. Hierdoor wordt het frame minder belast. Door de constructie is er geen plek voor een aparte brandstoftank. Dat is opgelost door de brandstof op te slaan in het chassis.

Afgelopen juni presenteerde de broers hun koolstofvezelmotorfiets op het Britse Goodwood Festival of Speed. Sindsdien gaat het nieuws viraal. „We hebben zelfs in de Indonesische Playboy gestaan.” Met een startprijs van €150.000 is de geheel handgemaakte motor helaas niet voor iedereen weggelegd.