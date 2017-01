premium

Kwast van zoon op zoon

51 min geleden Gabi Ouwerkerk

HOORN - In 1917 begon de opa van Sjaak Appelman (54) zijn eigen schildersbedrijf. Niet uit passie, maar uit pure noodzaak omdat hij geen werk kon vinden. Honderd jaar later is zijn kleinzoon nog steeds actief in het bedrijf.