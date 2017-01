Broers verdienen met vermaak

Bij Quiz Brothers kunnen klanten terecht voor pubquizzen, bedrijfsquizzen, muziekquizzen of themaquizzen. Er kunnen kant en klaar-pakketten worden besteld die per post worden bezorgd, maar het populairst zijn de op maat gemaakte vraagspellen die de broers zelf komen presenteren.

„Onze quizzen zijn toegankelijk”, vertelt Jan. „We hebben zelf vaak ook aan pubquizzen meegedaan maar vaak zijn die erg lastig waardoor mensen afhaken. Wij passen onze spellen aan op ons publiek. Zo worden mensen wel uitgedaagd maar blijft het leuk, waardoor ze enthousiast blijven en de volgende keer weer terugkomen.”

Jan is de enige broer die zich fulltime op de onderneming richt. Cies en Joachim hebben beiden ook nog een andere baan maar wijden zich daarnaast met overgave aan het familiebedrijf. Jan: „Ik trek de kar, omdat ik er de hele week mee bezig ben, maar mijn broers dragen ook allebei hun steentje bij. Cies bedenkt bijvoorbeeld de meeste vragen en als we twee quizzen op een avond hebben dan presenteer ik meestal de ene en Joachim de andere.” Alle beslissingen over het bedrijf worden ook door de drie broers samen genomen.

De broers zijn niet bang dat de populariteit van pubquizzen tijdelijk is. „De activiteit op zich: met een leuke groep mensen, samen bezig zijn op een laagdrempelige manier, is denk ik van alle tijden. En we richten ons ook niet alleen op kroegen maar bijvoorbeeld ook op bedrijven en familie-uitjes”, zegt Jan. „Zolang we verrassend en vernieuwend blijven maak ik me geen zorgen.”