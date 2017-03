Geef het stokje veilig door

Dat externe opvolging steeds gangbaarder wordt, heeft een aantal oorzaken. ,,Een daarvan is een veranderd inzicht in de combinatie van eigenaarschap en ondernemerschap”, zegt Thomas Wals van participatiemaatschappij MKB Fonds. ,,Eigenaren van familiebedrijven zijn liever voor de helft eigenaar van een groeibedrijf dan volledig aandeelhouder van iets dat klein blijft en mogelijk moeilijk overdraagbaar is.”

,,Bovendien blijven ondernemers een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voelen als ze een bedrijf aan een eigen kind overdragen”, vult Tom Beltman van Marktlink Fusies & Overnames aan, ,,Ze hebben het gevoel toch over een schouder mee te moeten kijken en in te springen wanneer nodig. Dat schept onrust.”

Hoe jonger de ondernemer, des te groter de wens dat een eigen kind hem opvolgt, zo blijkt uit onderzoek van Marktlink. Beltman verklaart: ,,Een 'oudere' ondernemer heeft meer meters gemaakt en heeft misschien gezien dat zijn kind helemaal niet geschikt is als opvolger.”

Maar hoe pak je zo’n bedrijfsoverdracht (binnen of buiten de bloedlijn) nu aan? Partijen als het MKB Fonds staan te trappelen om dit proces te begeleiden. Voorbereiding is alles, zegt Beltman. ,,Breng eerst je bedrijf en de markt in kaart. Vervolgens moet je goed duidelijk hebben wat je wilt bereiken met de overname. Groei bewerkstelligen? Een flink bedrag meenemen? Praat met partijen over inhoud, maar neem ook emoties mee. Een overname moet goed voelen. En als je zover bent, houd de overname zo lang mogelijk geheim bij het personeel. Treed pas naar buiten wanneer er definitief iets is besloten. Want onzekerheid creëert onrust en dat is niet goed voor het bedrijf.”

In de constructie die MKB Fonds hanteert bij bedrijfsopvolging, wordt het bedrijf in twee stappen overgedragen aan de opvolgers. De participatiemaatschappij stapt voor 50% in, omdat een opvolger vaak het benodigde geld zelf niet heeft. Na vijf jaar heeft de opvolger het recht om het fonds weer uit te kopen. Op deze manier is een gefaseerde overdracht van de oud-DGA naar de opvolger mogelijk gemaakt.

MKB Fonds heeft onlangs op deze manier groothandel Pool Trading en vleesverwerker Top Kip Holding B.V. begeleid. De twee bedrijven realiseren gezamenlijk ruim €16 miljoen omzet en hebben zo’n veertig mensen in dienst. Top Kip is een familiebedrijf dat de zaak wilde overdragen aan de volgende generatie, maar totdat de kinderen oud genoeg waren bleef de oud-eigenaar de directeur en bood MKB Fonds ondersteuning.

Nadat MKB Fonds in 2012 participeerde in Top Kip heeft zij samen met de directie en de opvolgers een aantal verbeterprocessen doorgevoerd.. Wals: ,,Deze manier spreekt vele ondernemers aan, want je verkoopt je bedrijf, maar blijft voor de helft meedoen. Zo is het pensioen veiliggesteld en kan de ondernemer rustig de tijd nemen voor de opvolging.”