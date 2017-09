Huisgemaakt op Engelse leest

„We zijn een soort Engelse gastropub waar je de hele dag door huisgemaakte gerechten kunt eten”, legt Betke Winters (29) uit. Zij pendelt tussen de bediening, waar haar partner Gillis Willeboordse (37) staat, en de keuken, het domein van Gillis’ zus Colette (33). Colettes partner Maarten zie je overal, maar hij is vooral verantwoordelijk voor de financiën.

Het idee van een eigen zaak komt van broer en zus Willeboordse die jarenlange horeca-ervaring hebben. „Maar ons beeld was niet vastomlijnd”, zegt Gillis. Daar bracht vriendin Betke verandering in met een concept. „Vinden we een beetje een vies woord, maar het is nodig in een stad waar elke dag iets opent”, aldus Betke.

Op het menu staan onder meer spies met lamsvlees, doperwten en munt of zoete aardappel. Colette voorziet elk bord van een ingrediënt uit de moestuin van Maartens ouders. Over de kaart werden de leden van The Cottage-clan het snel eens. „Op vakantie in Engeland viel alles samen. We aten in knusse pubs veel traditionele, huisgemaakte gerechten. Dat wilden we, maar dan lichter”, zegt Colette .

Het bedenken van de naam bleek lastiger. Hoewel iemand zelfs stiekem de titel van de Cottage-Whatsapp-groep veranderde, zei niemand er echt ’nee’ tegen. Iedereen stond wel meteen achter het logo. Maarten: „Het verwijst naar een traditie. In Engeland proberen we altijd zoveel mogelijk wilde dieren te spotten. Een vos is de hoofdprijs.”