Monumentale villa vol gitaren

De boerenschuur heeft plaatsgemaakt voor een monumentale villa uit 1878 die lang dienstdeed als gemeentehuis van Dedemsvaart. Behalve plaats voor de winkel is er ook ruimte voor onder meer een eigen theater en muziekschool.

Zijn gitaren gaan de hele wereld over. ,,Waarbij zich geregeld de wonderlijke situatie voordoet dat ik gitaren uit Amerika haal, waarna die weer terug worden gevlogen omdat ze door Amerikaanse klanten worden gekocht.”

Exemplaren van soms vele tienduizenden euro’s. Vintage-gitaren diep uit de vorige eeuw vol deuken en krassen zijn vaak meer waard dan fonkelnieuwe exemplaren. ,,Hout heeft de eigenschap dat het beter gaat klinken naarmate het ouder wordt. Vandaar dat juist die hele oude gitaren extra populair zijn.”

Zoals de naam doet bevroeden, is de winkel gespecialiseerd in akoestische gitaren. ,,Maar we verkopen ook elektrische gitaren en versterkers.” Onder de cliëntèle beroemdheden als Daniël Lohues, Douwe Bob, Ilse DeLange, Miss Montreal, George Kooymans en Nico Dijkshoorn. ,,We hebben ook een gitaar verkocht aan Jeff Beck. En aan iemand van The Rolling Stones. Ik weet niet aan wie precies. Kon alleen zien dat The Stones de nota hadden voldaan.”

‘The Fellowship’ is een echt familiebedrijf. Zoon Coen (21) helpt met de verkoop en dochter Laura (28) verricht reparaties. Echtgenote Ali verzorgt in Dina’s Eetcafé de bediening samen met een aantal jongeren met een verstandelijke beperking. ,,Dina was in 1878 de eerste bewoonster van deze villa.”