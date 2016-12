Digitale jaarrekening

Vanaf 1 januari zijn kleine bedrijven verplicht hun jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Dat moet via Standard Business Reporting.

Schijnconstructies

Het kabinet probeert malafide dienstverbanden te bestrijden. Zo mogen werkgevers niet minder dan het hele minimumloon betalen en geen bedragen, zoals maaltijdkosten, inhouden op het loon. Om dit goed te kunnen handhaven, kunnen in het goederenvervoer vanaf 2017 ook de opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld voor de loonvorderingen van vrachtwagenchauffeurs en ander personeel in die sector.

Werkgevers

Er wordt een streep gezet door het onderscheid tussen vaste en tijdelijke dienstverbanden als het gaat om de financiering van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA). Werkgevers gaan één gecombineerde WGA-premie betalen en ze krijgen de keuze om voor het hele WGA-risico eigenrisicodrager te worden of zich publiek te verzekeren.

Verder kunt u als werkgever vanaf 1 januari een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon verdienen en minimaal 1248 uur per jaar werken. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan u in 2018 automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. U kunt ook zelf controleren of u recht heeft op dit lage-inkomensvoordeel (LIV).

No-riskpolis onbepaalde tijd geldig

De no-riskpolis wordt per 1 januari voor onbepaalde tijd geldig. Dit was eerst vijf jaar. Met een no-riskpolis hoeft de werkgever bij ziekte van een arbeidsgehandicapte werknemer het loon niet door te betalen.

Advertentie

Extra budget voor onderzoek en ontwikkeling

Bedrijven die willen innoveren en doorgroeien, kunnen een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Dit geldt ook voor uitgaven voor een onderzoeksproject of andere kosten. Dat gaat via de regeling WBSO. Vanaf komend jaar komt extra budget beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO. Het budget voor deze regeling is in 2017 € 1.205 miljoen.

Eigen vermogen voor zelfstandige in bijstand omhoog

U mag in 2017 als zelfstandige in de bijstand een vermogen hebben van €186.498. Dit was €185.829. Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen om als zelfstandige gebruik te kunnen maken van bijstand.

Uitkering oudere zelfstandige IOAZ omhoog

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering, op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Bekijk de voorwaarden en de bedragen voor 2017 voor deze uitkering.

Verruiming definitie bouwterrein

Heeft u grond gekocht en wilt u hier op gaan bouwen? Voor de toepassing van de btw is er vanaf komend jaar eerder sprake van een bouwterrein.

Bij de levering van een bouwterrein betaalt u 21% btw en heeft u vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Koopt u grond dat geen bouwterrein is? Dan betaalt u 6% overdrachtsbelasting en heeft u vrijstelling voor de btw.

Afvalstoffenbelasting omhoog

Vanaf 1 januari is de belasting op afvalstoffen €13,11 per 1000 kilogram afval, in 2016 was dat €13,07. Dit tarief geldt voor bedrijven die afval storten of verbranden. Een bedrijf betaalt geen afvalstoffenbelasting als zij afval recyclen.